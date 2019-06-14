大律師公會：警武力似遠超合法權力 影片顯示圍毆示威者 射擊棍打記者

明報記者

盧偉聰：情况危急 做咗再警告

對於外界批評警方使用過度武力，盧偉聰昨日表示，警方施用武力前在可行情况下會先警告，而前日警方多次舉黑旗及作口頭警告，認為這情况下使用武力「一定係啱」，但「如情况好危急，警告都發不了，可能做咗先再警告」。被問及有警員以橡膠彈射擊示威者頭部，盧偉聰說不知道所指是哪宗案件，呼籲相關人士報案讓警方跟進；至於有示威者被制服後仍被警員拳打腳踢，是否符合武力指引，他同樣呼籲他們報案。

據網上片段所見，前日有一名婦人站在防暴警察前，揮手哀求警方停止武力清場，隨後有警員舉出警棍，示意她退後，數秒之間有另一警員拋出催淚彈，該婦人與身邊陪同者受驚被嚇退。另外，有站在路中心的男示威者，突被後方進逼的「速龍小隊」從後拉扯倒地，有至少7名警員包圍他，並以警棍毆打約20秒。另有網上片段顯示，一名外籍男子坐在花槽邊，有防暴警察追向他並連環噴射胡椒噴劑，要求他離開，該男子表示自己不適需休息，但警員仍不斷噴發胡椒噴劑，總共12次，噴射距離不到一米。

此外，有身穿反光背心的記者在場採訪時亦遭警員武力對待。有商業電台記者即使已表明身分，仍被警員不禮貌斥責，並以警棍毆打及追趕；有「香港01」攝影記者在「速龍小隊」掃蕩期間一直向後退，惟警員朝記者方向發射兩槍催淚彈，而後方並無任何示威者（見另稿）。

根據《警察通例》有關使用武力的指引，警務人員除非有絕對必要，而且沒有其他辦法可完成合法任務，否則不得使用武力；使用前須表明身分，並在情况許可下盡量發出警告。另外，警方所使用的武力必須是為達到目的，而需使用的最低程度武力；達到目的後，須立即停止使用。警務人員亦要以互諒互讓的態度盡量配合傳媒工作，不應妨礙傳媒攝錄。

盧偉聰昨指警方收到19宗投訴，當中包括毆打的指控。他表示警方投訴警察課會仔細調查，其後匯報監警會。

收19投訴 包括毆打

監警會表示，一直有關注近日警方行動，監警會和警方投訴警察課均有收到投訴。監警會消息人士透露，投訴類別主要為毆打、濫用職權及警員不禮貌等，監警會有向警方高層表達關注。

民權觀察成員王浩賢表示，留意到前日有警員制服示威者後，持續使用武力，他批評這屬違法。他質疑相關警員情緒不穩，藉此發泄及懲罰示威者，情况令人擔憂；他亦不滿盧偉聰昨日並無回應有關指控。

國際特赦促英停供應催淚彈

國際特赦組織香港分會總幹事譚萬基表示，發現警方使用的催淚彈是英國製造，英國分會對警方使用催淚彈打壓和平集會的市民表示極度震驚。組織已向英國政府表達關注，促請避免再向香港警方供應催淚彈。

大律師公會在聲明中指出，注意到有警員在示威者似乎沒有對警方或公眾造成威脅下，向一些手無寸鐵的示威者，甚至一些顯然是記者的在場人士，使用非必要的武力。

（反修例風暴）