警入急症室拉人 問醫護傷者是否金鐘受傷

有公院醫護人員向本報表示，有頭部受傷傷者特意離開港島，到其他地區的急症室求診，他目擊有傷者在急症室登記處大叫「我在金鐘中了流彈」，約15分鐘後，5至6名身穿印有警察字樣黑色背心的警員到達候診區，一直伴在傷者旁邊。

他說，該院醫護沒有就患者於金鐘示威行動期間受傷報警，又對警員全程陪同傷者求診感到奇怪，「傷者見完醫生後，他們（警員）仍聚集在候診區，向醫護詢問病者情况」，以及是否在金鐘受傷，他稱當時警員表示傷者「已經被拘捕」，但主診醫生及分流站護士均以病人私隱為由拒答。

他指出，警員如要了解患者傷勢，一般要獲傷者簽署驗傷紙，對於警員稱該傷者已被捕，他認為不符日常程序，例如有盜竊罪疑犯不適到醫院求診，警方會為其戴上手扣，但該傷者沒有。傷者被觀察一段時間後，在多名警員陪同下離開醫院，不知最終有否被捕。另有數名傷者到該院求醫，但相對低調，經治理後離開醫院。

盧偉聰：黑社會在醫院 是否不拘捕

盧偉聰承認警方曾在醫院拘捕涉事者，但並非有組織搜查醫院，警方是因為有合理懷疑才採取行動，「不是說他甫到醫院，就不理其他便拘捕他」，強調若警方有合理懷疑有人涉刑事罪行，不論他身處何方均會拘捕。盧反問若有黑社會在醫院，警方是否不拘捕。

另外，任職拔萃女書院的通識科男教師於示威行動中右眼受傷留血，他估計是橡膠彈所致。教協總幹事沈偉男昨表示，其家人稱該老師已接受治療，目前視力受損，但醫生相信其視力可慢慢恢復；教協會繼續跟進事件及提供支援。

（反修例風暴）