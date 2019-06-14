記者記招戴頭盔 抗議採訪被打被趕 稱對記者最客氣 盧偉聰：大家不要笑

蒐17宗個案

記協譴責危害記者安全損新聞自由

香港記者協會昨日發聲明嚴重譴責警方行為「危害記者安全及損害新聞自由」，要求警方調查並向公眾解釋，將向監警會投訴。記協過去兩日向記者蒐集17宗個案，包括4宗近距離向記者發射催淚彈及2宗以警棍襲擊記者，及多宗以盾牌推撞驅趕、無理搜身阻礙採訪、以警棍阻嚇記者以阻止拍攝警員拘捕示威者過程的個案。記協認為情况反映警員無遵守警察通例守則，以暴力和粗言穢語阻礙採訪，嚴重損害新聞自由及市民知情權。記協稱，事發時記者均有清晰身分識認，包括穿戴黃色熒光背心與頭盔。

被問到多名記者採訪示威時遭不善對待，包括有警員朝記者開槍；商台記者在表明身分下仍被警員推撞及被罵「記你老X」，盧偉聰就強調「從來自己對記者是最客氣、最有禮貌」，說罷記者之間發出笑聲，盧即說，「大家不要笑，你們個別可能有遭遇或看法，不緊要，每個人也有政治看法」，他強調警隊「真是有個heart、有心去做好我們與傳媒的關係」。

稱曾有人冒記者 為警員不禮貌感抱歉

盧偉聰續稱，前日有數萬示威者，「大家可以想像那個混亂情况」，強調「一定不會專登針對傳媒朋友」。他說曾有示威者偽冒記者，明白記者被警員搜身會感到不開心，但當時環境惡劣，盼傳媒體諒；若有記者受到警員不禮貌對待，對此感到抱歉，「我們有些同事工作超過30小時，可能你們都一樣，你想想他在這樣的狀態要做好自己工作。可能你們會笑或覺得我在解釋，但我告訴你，我是真心的」。他強調會加強訓練，冀警員更理解記者工作困難。

（反修例風暴）