引紐國拒引渡案 大律師會促撤修例

促全面諮詢 應獲內地保證人權

大律師公會在信中提及，本港巿民及國際社會對內地缺乏基本人權保障下，甚至公平審訊的權利有極大憂慮下，仍拒絕就修例全面諮詢。公會認為政府應參考2003年英國引渡條例草案，處理交付程序的法庭可按《香港人權法案》作考慮，若未符合相關規定，有權拒絕移交。港府應得到相關國家尤其內地政府的保證，確保無罪假設、公開審訊、探視權、免受強迫認罪及有權上訴的權利。

引判辭質疑內地人權狀况

公會引用新西蘭上庭法院在判辭中關注內地的基本人權狀况，尤其質疑內地使用酷刑情况，包括違法持續地對疑犯使用酷刑，酷刑被當局隱瞞、選擇性播出錄影審問，酷刑經常在非錄影下發生，透過酷刑取得證據更獲法院接納，對任何人尤其被羈留者存有不利因素。

另外判辭亦關注內地公平審訊的保證問題，在內地刑事司法制度，政治影響往往比社會政策目標甚至個人程序保障優先，亦對聘請法律代表的權利，尤其辯護權利、接受法律援助、盤問證人等，存有很大疑惑。

（反修例風暴）