文翠珊：修例須符《聯合聲明》 佩洛西：倘通過須審視港自治度

港警橡膠彈射群眾 蔡英文震驚

指內地稱兩制成功「無比諷刺」

台灣總統蔡英文昨晚在社交網頁發帖文稱，對於香港政府不願採取理性溝通的方式，悍然動用橡膠子彈，開槍射擊和平抗議群眾的做法，感到極度震驚；而在同一天，中國政府卻宣稱「一國兩制在香港的實踐取得了舉世矚目的成功」，實在是無比諷刺。

英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）透過外交部網站發表聲明，呼籲香港各方保持冷靜和平，並敦促香港政府聆聽外界對逃犯條例的擔憂。侯俊偉強調，當局應進行有意義的對話，以及採取措施維護香港的權利、自由和高度自治，誠如具法律約束力的中英聯合聲明，堅持「一國兩制」原則。

美國國會眾議院議長、民主黨佩洛西（Nancy Pelosi）在當地時間星期二發聲明，指若通過修例，美國國會將別無選擇，只能重新審視在一國兩制下，香港是否能繼續享有高度自治。

佩洛西又表示，所有嚮往自由的人們，都會被香港周日（9日）大遊行上街反修例的行為所感動。她批評，修例不但反映了北京粗暴踐踏香港法律、遏制港人異議和扼殺港人自由，更有可能危及身處香港的8.5萬名美國公民安全，損害美港20多年來的強大關係。

另外，美國國會和行政當局中國委員會主席、美國眾議員麥戈文稱，跟其他眾議員將提出《香港人權與民主法案》，指香港高度自治受到北京政府侵害，法案要求美國政府重申對香港人權保障的承諾。麥戈文又促請林鄭月娥撤回修訂草案。

（反修例風暴）