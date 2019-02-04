主流外媒網上頭條直播 BBC形容如戰場　

英國廣播公司（BBC）網站昨日中午前已開始就香港修訂《逃犯條例》相關的示威活動作文字直播，並派出多名記者到場採訪，又訪問了劉慧卿和陳方安生等民主派人士。在場記者形容現場場面「完全混亂」，「猶如戰場」。

美國有線新聞網絡（CNN）網站同樣以頭條和直播形式報道。與BBC一樣，其即時新聞圖文並茂報道現場情况，除了在場記者外，還有其他消息來源。CNN也有刊出一些分析文章，內容傾向質疑修訂條例對香港商界環境的壞影響，和學者解釋示威者憤怒的原因。

美國《紐約時報》網站亦以頭條報道香港示威和有即時更新消息。該報特別提到，今次修例風波令外資顧問、投資者和高級行政人員，開始質疑香港是否不再是與中國內地做生意的安全基地，甚至香港健全的法律體制會否被蠶食。

金融時報：習近平較專權 港府不屈服

英國《金融時報》網站頭條報道之餘，其社評認為， 逃犯條例修訂後，香港享有的獨立司法系統將被中國內地入侵，此後諸如2015年銅鑼灣書店的事件將會變得合法化，這將嚴重威脅香港的投資吸引力和資產價值。該社評認為，與2003年民眾反23條立法相比，今次港府不會輕易屈服，原因是習近平上任國家主席以來明顯較專權，而假若中央再讓步，會被視為軟弱，也可能出現內地其他地區提出同樣特別要求的風險。

（綜合報道）

（反修例風暴）