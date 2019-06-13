批美發表不負責言論 外交部：「武裝力量往港」是謠言

明報記者

耿爽在記者會上被問到，有輿論指一些武裝力量正前往香港集結，中方是否真的派出維穩力量前往香港？如果是，都有哪些力量？耿爽直斥「這是假消息」，明確回覆稱這是製造恐慌。他說中央支持港府修例，「任何損害香港繁榮穩定的行為，都是香港主流民意所反對的。」

美國國會眾議院議長佩洛西就港府修訂《逃犯條例》發表聲明稱，如果修例通過，美國會或將重新評估香港在一國兩制框架下是否仍擁有高度自治；耿爽回應稱，香港事務純屬中國內政，任何國家、組織和個人都無權干預，反對美方有關人士「說三道四」，干預香港事務和中國內政。

民建聯美領館抗議干預

另外，民建聯、工聯會、新界社團聯會等多個團體，昨午到美國駐港澳總領事館外抗議美國政府干涉香港內部事務。民建聯副主席陳學鋒稱，政府修訂《逃犯條例》，是要堵塞法律漏洞，避免香港成為逃犯天堂，但美國發表罔顧事實的言論，包庇逃犯，且粗暴干涉香港內部事務，令人憤慨。有抗議者稱，美國稱修例將侵蝕香港一國兩制框架、會威脅香港的地位，言論罔顧事實，指鹿為馬。

（反修例風暴）