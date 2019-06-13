聯署被質疑造假 大聯盟斥編故事

大聯盟召集人、全國政協委員黃英豪否認造假指控，又向記者表示「絕對不是（假）的，對手編故事」。

網站顯示至昨日逾90萬簽名

本報聯絡到在討論區發帖的陳先生（化名），他指本周二中午12時50分至1時，以電腦程式統計大聯盟網站上的簽名人數，發現每分鐘平均約增加8個簽名人數，「正常一個聯署，在短時間內聯署人數不會每分鐘都一樣」。他質疑聯署人數並非真的有人簽署，網站上顯示的簽署人數只是一個隨時間增加的「計時器」。

他又與資訊科技界友人通過電腦程式，測試在一秒內「聯署」超過一萬次，惟大聯盟網站上的簽署人數仍是「穩步增長」。

資訊界質疑簽名數持續平均增

「前線科技人員」facebook專頁負責人賀先生亦曾記錄大聯盟網站顯示的簽名人數，發現昨日凌晨零時至6時，每分鐘均約有8至10個簽名增長，同日清晨6時至7時半則變成每分鐘約有60個增長，同樣是持續而平均地增長，「怎麼可能連夜晚簽署人數增長都無變動？」

（反修例風暴）