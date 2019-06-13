港鐵金鐘早晚飛站 19巴士線停駛

金鐘一帶唯一維持服務的港鐵，昨早約9時曾一度應警方要求，所有列車不停金鐘站，約5分鐘後恢復停站。至下午起，金鐘站多個出口陸續封閉或只入不出，昨晚8時半後金鐘站再次封閉，所有列車都不停站。

畢打街至莊士敦道電車暫停

至於路面的交通，運輸署稱，至昨午4時半，共有19條巴士路線需要暫停服務，48條巴士路線需要縮短，以及11條巴士路線需要改道。一輛城巴昨早10時許駛至灣仔告士打道東行線時，因為金鐘封路，巴士要掉頭離開，一度橫亘3條行車線。此外，運輸署稱共有11條專線小巴路線要改道或縮短路線，而介乎畢打街與莊士敦道的電車服務亦已暫停。

巴士業職工會聯盟前晚已發出聲明，反對政府修訂《逃犯條例》，呼籲車長保持安全車速、靠左行駛及在指定巴士站位排隊讓乘客上落等。副主席林錦標昨表示，會繼續呼籲車長按安全指引駕駛，包括時速約30至40公里，在接近燈位時減至20至25公里。他說，工會譴責政府一意孤行、不聽市民聲音，但暫時未發起罷工行動，稍後會再開會討論下一步行動。

航班方面，機管局稱暫時未有影響。香港空勤人員總工會總幹事吳敏兒表示，工會昨日沒發起罷工，但約有200多名各航空公司會員到金鐘聲援，大部分是調假或正休假，暫未有航班受影響，各航空公司未因此對員工發出警告。機管局表示，一直與機場業務伙伴包括航空公司、地勤服務公司等保持緊密聯繫，以確保機場運作暢順。

（反修例風暴）