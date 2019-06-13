教協發動本周全港罷課不罷教 教局堅決反對︰學生不應捲政治漩渦

明報記者

教育局重申，不應利用學校作為表達政治訴求的場地，破壞學校正常運作，令未成年的學生無辜被捲入政治漩渦。局方關注灣仔及中西區一帶交通嚴重受阻，可能影響學生今日上課，請學校據校本機制彈性處理個別學生遲到或缺席的事宜。局方亦再呼籲，學生以自身安全為重，須遠離危險地方，尤其是金鐘政府總部及立法會大樓一帶，更不可參加暴動或任何違法活動。

教協前日呼籲教師積極響應昨日民陣集會，當時未有提倡罷課。因應昨事態發展，教協原定下午舉行的記者會取消，之後發新聞稿指社會氣氛正急劇惡化，決定宣布發動本周全港罷課。教協認為，「政府不惜一切硬推惡法」，譴責立法會主席梁君彥不斷加開會議配合政府；有大批市民於金鐘一帶聚集，教協強烈要求警方克制，強調警方使用過分武力將令市民和政府的關係推進深淵。今次是教協繼2014年9月28日後再次宣布罷課。教育界立法會議員葉建源強調「罷課不罷教」，學校正常運作，學生應如常回到學校，老師本着照顧學生宗旨，暫停正常課堂，改為探討與今次事件有關的各項問題。

教聯會重申強烈反對罷課，呼籲有關團體懸崖勒馬，又指大批示威者聚集金鐘一帶，發動連串暴力衝擊，憂慮有未成年學生捲入暴力事件，危及人身安全，懇請教師發揮專業精神，緊守崗位。香港直接資助學校議會執委會不認同罷課、家校會主席及全港13區家長教師聯會亦堅決反對罷課。

教區不建議處分 佛聯會不認同

辦學團體方面，天主教香港教區指出，屬下學校如常上課或舉行考試，但尊重個別老師或學生家長響應罷課，故不建議校方處分，惟學生選擇在校罷課須獲家長事先同意；若在考試期內罷課，學生應接受學校按既有的缺席考試機制處理。香港佛教聯合會不認同學生參與罷課，指屬下學校一直教導學生應遵守法紀，學校會盡力勸喻學生，表達個人意見的同時，須顧及人身安全及守法。

（反修例風暴）