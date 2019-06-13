社運老手全家動員：一日未死也出來

50多歲的許女士說自己「孫都有了」，這次全家總動員出來。佔領運動時她和丈夫留守70多天，認為這次是形勢最嚴峻一次。「兒子昨（前）晚有守夜！他們（政府）其實有部署好，DQ了所有議員，其實一定夠票，你點撐也撐不下去。」她稱有少少灰心，「除非推翻共產黨，否則今年這條（法例）不能通過，明年都會有另一條惡法」，但只要還有一絲機會，仍會堅持走到最前線。

牧師唱詩緩和緊張氣氛

蔡揚眉牧師昨早7時半到公民廣場外開始祈禱會，至8時15分有感情况緊張，提早完結。及後10多名傳道人及牧師知道警察懷疑示威者有磚，擔心示威者與警察衝突，「很擔心市民會受傷、被打」，於是一起走到公民廣場正前方，面對警察，一同誦唱聖詩，盼緩和情緒，更希望警察能冷靜。下午3時，得知警察退入公民廣場，同工高舉雙手，緩慢向後，以顯示和平。及後牧師於衝突前離去，在電視看到警方清場，蔡揚眉說：「感到很沉痛，很擔心，絕大部分示威者都很和平，警察卻使用暴力清場。」

料或衝突 六旬婦穿球鞋

62歲的張女士知道昨日可能有激烈衝突，笑說已預備好，不穿涼鞋而穿球鞋。她認為這是最和平的抗議方法，「（修例）明顯會影響港人各種自由，以後出來會有什麼後果？」友人阿V則說並非想野餐，是想圍着立法會。問及二人對於這次抗爭有否信心？阿V說：「撤回機會大啊！一定要有這個信念！不然我來做什麼？」

（反修例風暴）