家人同反修例 惟囑「勿搞東西」 趁父母上班 中學生偷赴金鐘

明報記者

5同學齊稱「很想走」 考慮移民

添馬公園昨有不少年輕臉孔，下午2時氣氛尚算風平浪靜。5名約18歲的同校同學一起坐到較遠位置「野餐」，也沒打算激烈抗爭。5人甚少參與社會運動。趙同學表示，有感對政治事件認知不多，一向不特別取態，「這次最主要是政府不理民意，這是致命點。我也不喜歡暴力事件（抗爭），覺得是傷害自己影響別人，但經過今次我開始明白，我遊行這麼久你還是左耳入右耳出，正常都會『爆炸』啊」。李同學說家人也「反送中」，知道她想去但叫她「不要搞太多東西」，唯有趁爸媽上班偷來，需在他們下班前回到家。

趙同學說前來是為了表態，在有更激烈抗爭前便會離開。5人對社會都無甚希望，被問及若最後示威抗爭失敗會否想離開，他們同稱「很想走」，若有機會會積極考慮移民。

見少女衝立會 年輕示威者助陣「還債」

下午3時多，有群嘗試衝進立法會大樓的示威者，其中包括二十出頭的David（化名）。他來自中產家庭，自認是積極社會參與者，2012年首次參加七一遊行，後參與反國教及佔中，但形容只是「行街、唱歌，然後散水」。有感這次是「Endgame」（終局之戰，《復仇者聯盟4》片名），修例通過便再無回頭路，不能再維持以往模式。「佔中時，我在放催淚彈前就走了，我一直都覺得欠了大家。」

他早上7時已到金鐘，幫忙開通夏慤道。下午時分，一班示威者想衝入立法會大樓，他本未準備走到最前，「當時看到身旁有個妹妹，看起來只有10多歲，她也衝了，我問自己，我在做什麼？」於是他在後方一起衝進去，不到幾分鐘便被警方擊退，吃了不少催淚彈，被同行者護送到急救站。

回家後，他向父母坦白做了什麼，父母都顯得擔心，母親更不斷問為何衝太前，「給人認出就什麼都沒有了」。他嘗試解釋走出來原因。但他說今後不想再理會太多，「（示威時）我往上看，天橋的人穿著高跟鞋咯咯咯，然後用手機拍我們……其實你知道做什麼都無用的，究竟我們這樣做是為了什麼？」

昔教女兒關心社會 母今阻集會

另一邊廂，陳太收到14歲女兒的信息稱很想到金鐘。陳太一直認為要教女兒做正直的人，關心社會，自女兒兩三歲就帶去六四晚會及遊行，女兒自小已有強烈公民意識。今次她卻阻止女兒，「女兒是我教出來的，但我知道這次不同雨傘運動，這次暴力很多，我很自私，作為母親，我無辦法」。

女兒今天應考通識，昨對陳太說，看着兩本講有關香港法治的課本，實在溫不下去。女兒在facebook說「書上面說的一國兩制港人治港高度自治全部都是用來騙我們的，那麼我溫來為了什麼？」陳太說：「唯有教導女兒，必須有足夠的知識，才能改變荒謬。」

（反修例風暴）