政總封入口 部分局長另址辦公

至於今日安排，有公務員表示行政署昨日傍晚發出信息，指政總附近道路仍然嚴重阻塞，請同事留意今早約6時發出的短訊通知和新聞公報；又指各政策局、部門如有需要，應考慮有否需要成立後備辦公室，及員工在家工作的安排和應變措施。行政署又指出，如已安排在政總內進行的訪客活動或會議，應考慮延期或取消。

政府昨上午9時發稿，指因應政府總部附近車道阻塞及警方臨時交通改道安排，呼籲公務員避免駕車到政總，並要注意安全，部分公務員因此繼續上班；惟一小時後政府再發稿，宣布政總各入口都封閉至另行通知，着同事勿前往政總。

今日安排6時短訊通知

有多名在政總上班的公務員都表示，行政署的通知較遲，不少人在約8時許，已收到上司通知毋須回到政總，而在行政署指各入口封閉後，各部門則自行着轄下同事離開，行政署未有進一步信息。有昨晨較早時間抵達政府總部上班的公務員表示，7時許抵達金鐘，看到示威者已佔據道路，是始料不及的發展，因大家原本預料在傍晚過後才會有人集會。

2014年佔領運動時，部分政府部門有後備辦公室，如着員工到北角政府合署等地上班。

（反修例風暴）