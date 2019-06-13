7前問責官員聯署 促撤方案

指理性建議未及充分討論

聯署的前官員包括：勞工及福利局前局長蕭偉強、運輸及房屋局前副局長邱誠武、食物及衛生局前政助陳智遠、勞工及福利局前政助莫宜端、環境局前政助蔡少綿及兩任財政司長前政助羅永聰和葉根銓。

他們表示，鑑於社會和立法會對修例有極度爭議，不少理性和務實建議未及充分討論和回應，罕有地引起大量一般市民以遊行表達深切關注，疑慮有待釋除，懇請特首聆聽各方，尤其直接涉及的法律專業；實事求是，充分解釋；繼續尋求中央信任及廣大香港市民支持等。

曾與林鄭月娥競逐特首的前財政司長曾俊華，昨晚在社交平台上載片段，稱明白青年的感受，但未來路很漫長，勸勉他們不要做不能回頭的傻事。他表示完全能體會市民的傷心、害怕、憤怒，但呼籲大家不要做傷害香港、自己和身邊人的決定，不要作出任何暴力行為。他又希望警隊維持傳統專業，執勤時不讓情緒影響專業精神。

香港記者協會「強烈譴責政府拒絕撤回草案引發警民衝突」，指造成多名市民及警員受傷。

民權觀察則譴責警方以過量武力對待示威者，警方應立即停止使用橡膠子彈、布袋彈作為驅散示威者的手段，又指觀察到警察多次用催淚彈槍以直射的方式，向示威者發射催淚彈，認為這些武力的使用是明顯過量，超出驅散或拘捕示威者的目的。

直射示威者 民權觀察譴責過量武力

18名前監警會委員包括兩任主席翟紹唐及郭琳廣聯署，對昨日的警民衝突感極度痛心及憂心，呼籲示威者及警方保持克制，避免造成傷亡。

（反修例風暴）