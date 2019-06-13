教會約見林鄭 10大學校長籲各方冷靜

夏志誠：勿用不義方式爭公義

出席會議的天主教香港教區輔理主教夏志誠向本報表示，對於政府至今態度強硬感到「很可惜」，他指看到新聞感擔心及緊張，呼籲到示威區的教徒克制及理性，勿使用暴力，「唔係爭一時，我們爭取公義，希望不要用一個不公義的方式」。他特別指出年輕人有理想值得欣賞，「希望可以有一份持守，有耐性」，認為要即時見到成果有難度，年輕人很容易如佔中期間般感到失望，盼這份理想可成為「持久動力」。據悉，宗座署理湯漢樞機昨身在梵蒂岡，故由夏志誠代表出席會議。

基督教協進會主席蘇成溢牧師則表示，會上達成3點共識，包括希望政府暫緩修例、盡快約見特首和立法會主席，以及呼籲在示威區的教牧人員和神職人員關懷周遭示威人士，協助保障參加者和自己的人身安全。他又形容示威形勢愈趨緊張，相當憂慮，強調教會的角色是盡量阻止暴力發生，「有些事我們現在做不到，我們也盡量去做，不知道何時，它可能有轉變，這是很強的信念」。

另外，10間大學校長包括港大、中大、科大、城大、浸大、嶺大、教大、理大、公大、演藝學院昨發出聲明，非常關注目前出現不斷升級的對立與緊張局面，呼籲各方保持冷靜，注意自身及他人安全，並呼籲社會各界以理性協商來化解當前的困局。

（反修例風暴）