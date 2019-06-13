原定中區警署集合 專車往開會 立會被堵 建制議員九龍警署「候命」

警反對民陣再集會

民陣昨繼續呼籲市民包圍立法會，直至林鄭月娥撤回修例。民陣召集人岑子杰昨晚見記者，指警方反對民陣今日在龍匯道的集會，民陣無法舉行集會，令示威的市民有保障。被問到今日集會不合法，會否再呼籲市民到場，岑稱沒有任何人或團體呼籲市民留下或離開，強調「希望市民保護自己」；民陣未來的行動要再商討，之後通知市民。

民主派會議召集人毛孟靜昨晚要求梁君彥不應再就修例事宜開會，並稱若一日立法會就修例開會，都會希望市民包圍立法會，但冀能和平、理性，市民要着重自身安全。工黨張超雄稱，示威者均是年輕人，不少甚至在談要補課，形容他們「好乖，係我們的細路」，想像不到警察會開槍，憂慮香港會失去年輕一代，呼籲市民罷工、罷課、罷市，再度包圍立會，勿任由惡法通過。

林鄭月娥接受電視訪問時落淚，重申不撤修例，以母子比喻政府與年輕人關係，她之後發表官方講話，將昨日衝突定性為「暴動行為」。毛孟靜形容林太流的是「鱷魚淚」，反駁指林太的比喻不恰當，不應將自己當父母官「打你係為你好」。她稱，不論電視畫面或她現場所見，很多年輕人都只是堵路，雖小部分有衝擊行為，但指怎能用「暴動」、「暴徒」定性。她又批評，警用催淚彈「兜口兜面」掟向市民，政府「企得愈硬只會愈激起民憤」。

昨日絕大部分建制派早上先在中區警署集合，原定坐專車前往立法會，但因行蹤被公開，擔心被衝擊，午後轉到九龍區某警署。立法會主席梁君彥亦在建制派大隊中，各人都在等待特首林鄭月娥和中央決定，但一直未有指示何時再開會，他們在傍晚解散。

建制議員傍晚解散 今等消息

梁君彥昨透過發言人表示，在金鐘一帶有大型群眾聚集，出現衝突，無論市民和警方都有受傷，相信現時大家的心情都很複雜，無人想見到有任何不愉快的事件發生。他稱，修訂逃犯條例法案極具爭議，但當面對不同意見，他呼籲大家要克制，以和平理性的態度，通過議會的辯論和審議法案程序，處理眼前的問題。

明報記者

（反修例風暴）