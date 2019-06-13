大狀：警定性暴動 不影響律政司檢控罪名

《公安條例》下的暴動罪的定義，是指任何被定為非法集結的集結者破壞社會安寧，該集結即屬暴動，集結者即屬集結暴動，一經公訴程序定罪，最高可處監禁10年。2016年年初二旺角大衝突，其中在高院被控一項暴動罪的盧建民被判囚7年，為眾多被告之中最重。黃宇逸昨指，早前高院審理的旺角大衝突案，亦為「暴動罪」提供最新的案例。

特首可啟宵禁 緊急情况須會同行會

1967年4月發生的六七暴動，持續逾半年，當時政府鑑於事態嚴重而實施宵禁。黃宇逸指，本港《公安條例》及《緊急情况規例條例》訂明啟動「宵禁令」及「緊急情况」的程序；若行政長官信納為公共秩序而有需要，便可啟動「宵禁令」。根據相關法例，若任何人違反宵禁令，經循簡易程序定罪，最高可被判罰款5000元及監禁兩年。至於「緊急情况」，黃宇逸解釋是由行政長官會同行政會議成員啟動，若認為屬緊急情况或危害公安，便可訂立合乎公眾利益的規例，但何謂公共秩序需要、何時屬緊急情况或危害公安，則未有定義。

（反修例風暴）