林鄭：推修例不考慮個人代價

林鄭月娥在早上錄影的訪問中表示，台灣殺人案推動她修例，自己與團隊過去兩個月，修例的初心仍存在，並認為修例後，會加強國際社會對香港法制的信心。她承認修例有爭議，並指過去幾年涉及內地或內地政府的政策都有爭議，包括國教事件、政改以至高鐵「一地兩檢」。至於是否無空間撤回或押後《逃犯條例》修訂，她反問是否收回修例，日後再推出時，就能確保不會再有爭議或出現抗爭。她相信周日（9日）遊行的市民對修例存在焦慮與恐懼，但若現時收回決定，政府將永遠無機會證明可消除焦慮，無法拔除市民心中的刺。

林太重申，「政府不是盲目漠視民意及高傲，而是深思熟慮」，讓立法會討論修例草案，又指若衝突令立法會無法開會，並非文明及法治社會的體現。她希望社會反思是否遇到抗爭，政府就需放棄處理有爭議的事，並反問這樣是否對香港有利。

哽咽落淚 「不要話我賣港」

林太在訪問兩度哽咽落淚，其中提到台灣殺人案受害人父母鍥而不捨追尋公義，令她佩服。另一次，是她主動提到在社會各種批評中，最介意有人批評她「賣港」。她說自己在港土生土長，為香港犧牲不少，「你可以批評我、咒罵我，但不要話我出賣香港」。她又引述「不理政治及不理世事」的丈夫林兆波指：「你點可能賣港呢？但你真是有問題，你當上行政長官之後，就賣咗身畀香港」，又指因受恐嚇，已着兩個兒子暑假勿回港。

（反修例風暴）