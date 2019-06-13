昨晨留守者：縱使怕亦會衝 因無路可退　

DSE女生：遊行無效 所以出來

任職護理員的Billy和Holly前晚到達添馬公園，首次上街的Holly，因留意到世界各地的香港人紛紛走出來反對修例而受鼓舞，她表示會留守至天亮並跟大隊行動：如果大家「衝」，無論如何都會怕，但都會照去，現在已經無後路可退；既然決定留守，早已作好心理準備。同行的Billy認為，「和理非」無實質作用，加上數年前雨傘運動即使和平表達訴求，但政府仍漠視民意；今次想做自己能力之內的事，故他額外帶備生理鹽水、退熱貼及水，為示威者提供物資。

應屆文憑試考生潘同學及關同學結伴前來金鐘，昨早佔領期間一直留在海富中心往政總的天橋上，見氣氛轉趨平靜才到已被佔的龍和道。她們均表示因為「6月9日的遊行無效，所以今天出來」，兩人第一次見如此大規模的佔領行動。潘同學說前晚看到警察在金鐘站搜身的消息，感到非常擔心，「這是白色恐怖，他們有意嚇怕決意去集會的人」。關同學說，9號當日跟母親說欲去昨日集會，母親曾表示反對；最後花很多唇舌，終令母親讓步。

48歲的溫女士昨與朋友自發製作有法律援助的卡片，在添美道派發。她說前一晚才決定「要做有用的事」，並在昨晨8時多到達立法會附近。溫說，5年前曾經害怕在雨傘運動中受傷，一直不敢「跑太前」，但昨早見到一群年輕人走出來，「給我很大的勇氣」，於是在示威者佔領夏慤道時，也一起跑出去。

（反修例風暴）