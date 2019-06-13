衝突最少兩重傷 警槍傷示威者頭眼 港台司機中彈吸催淚氣 心跳一度停

明報記者

網上流傳的片段顯示，一名男子於金鐘懷疑被橡膠子彈擊中右眼，他右眼流血，視力受損，暫時看不見。他對着鏡頭說，「警方在無舉黑旗的情况下開槍，一槍擊中我右眼」，他估計是橡膠彈，因質感不像金屬彈。拔萃女書院發言人證實，受傷男子為該校通識科教師，入職一至兩年。校方希望他盡快得到合適治療及保護好人身安全。

有人稱警開槍前無任何警告

昨午4時許，中信大廈對開位置，香港電台一名40餘歲莊姓外判司機下車抽煙時，左手被流彈擊中，大叫「中彈了」，其後他又因吸入催淚氣體，先半跪在地，面伏工程車，後身體抽搐，心跳一度停頓，有線電視一名司機即時為莊做心外壓急救，並召救護車到場。

港台機構傳訊及節目標準組總監伍曼儀表示，經送院治理後，莊情况穩定並已恢復清醒，身體則有輕微擦傷，需留院觀察，事後家人亦趕往醫院探望及了解事件。

另有網民上載相片，顯示一名男子左眼眼底腫脹流血，上網相片的網民何小姐表示，相中受傷的是其友人，現正留院觀察，受傷友人向她講述當時情况指，事發在下午約4時於立法會樓底，當時未見到警方有任何警告，突然感覺到被子彈擦面。

示威者：遭警盾牌壓地 朝眼噴椒霧

昨日有不少示威者受傷，由救護車分送港九多間醫院治理。從事服務業的Riley昨午與朋友由夏愨道撤退，退到印尼銀行對開位置時Riley意外跌倒，其後有人跌倒並壓在她背上，釀成「人疊人」情况。其間Riley無法起身，未幾被警員以盾牌壓在地上，警員朝她的右眼噴射胡椒噴霧，Riley雙眼感刺痛，身體皮膚因接觸催淚煙而感灼痛，送院時需塗上蘆薈啫喱紓緩。

修讀教育系四年級的Ava（化名），昨午在立法會大樓外被警方驅散時被鐵馬絆倒，即時被警方制服，當時警員將她按在鐵馬上，導致右手出現一道長約10厘米的傷痕，額頭及膝蓋亦擦傷，其間Ava左手食指亦被警員扭傷，送院時需要冰敷。

任職設計的阿奶（化名）昨帶領20名義工到金鐘提供急救服務，警方施放催淚彈後多人受傷，部分義工留守急救站，阿奶則獨自前往救人，其間在夏愨道目睹警方投擲十數枚催淚彈，阿奶即時跑到太古廣場的急救站，當時他仍然清醒，但雙眼及皮膚感到灼痛，四肢亦感到麻痹，氣管亦因吸入催淚煙而感到不適。

（反修例風暴）