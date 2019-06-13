佔領無大台領導 4萬人網上凝聚 通訊群組協調 同步車堵路人衝路

明報記者

涉串謀公眾妨擾 有群組管理員被拘

周日（9日）遊行後，數百示威者於凌晨未能佔據道路，數日來大批人加入包括Telegram等即時通訊軟件的不同群組，籌備新一輪抗爭行動，部分群組人數達4萬。據網媒「立場新聞」報道，其中一個交流抗爭資訊的群組管理員，前日被警方拘捕。警方回覆傳媒查詢時確認，網絡安全及科技罪案調查科前晚於新界拘捕一名22歲男子，他涉嫌「串謀公眾妨擾罪」，已獲准保釋候查，9月上旬須向警方報到。

凌晨少人籲「勿衝」 早上8時發動

記者觀察發現，部分群組內有示威者發出不同指示或呼籲，其中昨凌晨至清晨，因留守者人數不多，群組多番呼籲支持者「勿衝」，只以守住添馬公園草地和添美道為目標。至清晨6時許，不少示威者在群組開始呼籲阻撓議員進入立法會開會，並召集大量人手前往封鎖添華道、添美道兩個停車場入口，以及龍和道的道路，其間群組內不時有人報告警察佈防位置。

接近早上8時，示威者先後在同時段內衝擊龍和道及夏愨道一帶，其中約8時有大批示威者率先衝出龍和道，並沿灣仔方向推進。另一批示威者則於約8時8分起從添美道衝出夏愨道東行線，當防暴警察走近，示威者就退回；至約8時半，示威者再由添美道走出夏愨道東行線，並架起鐵馬佔據道路，其後佔據夏愨道西行線，以及霸佔政府總部外的告士打道，並架設鐵馬陣防線。

數車金鐘道「撞車」 橫卧3線

至早上9時許，有數輛私家車在金鐘道東行方向聲稱因交通意外而停駛，橫臥3條行車線上；告士打道在10時許亦有城巴倒車期間封阻整條東行線。隨着增援市民早上陸續聚集，至昨午12時許，示威者亦在金鐘道東西行全線架設鐵馬陣。警方昨早只曾向示威者出示紅旗警告，以及一度在添華道向人群發射催淚水劑，未有強硬清場，其間示威者與警方一直對峙，並採取分批留守策略，當前排留守的示威者要休息，就由後排或附近的示威者頂上。

定3時撤草案死線 逾時即衝擊

至昨午，通訊群組開始流傳要求政府下午3時前撤回《逃犯條例》的聲明，稱若遭拒，不排除衝入立法會、無限期阻塞中環至灣仔交通、無限期罷工罷課罷市等，其間亦發出示威區需要頭盔、口罩、水、滑雪鏡、手套、雨傘等物資的呼籲。至下午3時港府沒撤回草案，示威者開始衝擊立法會門外警察防線，有群組成員形容「不可讓暴政拖延時間，重蹈佔中覆轍」。

衝突持續期間，示威者在群組中發放「主攻目標」包括政府總部東翼入口和立法會一樓會議廳，亦不時提醒示威者要「救隊友」和「唔好落單」；警方下午3時許發催淚彈後，亦有多人在群組中提出發生衝突的龍和道需要大量人手、示威區需要水等呼籲。

（反修例風暴）