受催淚彈猛攻 睹同路人濺血 年輕人散了又聚 「開真槍都不走」

明報記者

「撤回，撤回，撤回！」昨晨大批反對政府修訂《逃犯條例》的示威者突破警方防線，先後佔據金鐘夏愨道、龍和道等車路，與警方對峙。由金鐘地鐵站前來的人流不絕，不斷送上雨傘、生理鹽水、頭盔等物資，沿途滿佈物資，重演5年前佔領運動一幕。

初中生試後結伴前行

人潮中，大多數是一張張年輕的臉孔，部分更身穿校服到場。有3名中三生昨早完成考試後結伴到來，其中楊同學說，「不少同學都關心這件事，當然都有不少是『港豬』，但我們都希望站出來」，希望政府聆聽民意。

不能前線衝 默默清垃圾

年輕人在示威現場分工合作，有男生抬起鐵馬，四處設立路障，有人則四處派發物資。大學生林小姐到場抗議政府拒聽民意，「政府已經不是為香港人了」。她手挽膠袋，默默清理路面的垃圾，「我做不到在前線衝，只好做自己可以做的事，我們是公民抗命，都要做得好一點給外面的人看到」。

下午3時多，龍和道與添美道等地點的示威者行動開始「升級」，警方隨後在金鐘多處施放催淚彈，亦曾發射布袋彈及橡膠子彈，驅散人群，有年輕人遭擊中受傷。金鐘一帶瀰漫濃烈刺鼻氣味，有年輕人掩臉咳嗽，但別個頭後再跑回現場，不斷呼籲示威者加入。從事酒店業、25歲的陳先生首次嘗催淚彈，更目擊前方一名示威者眼角中彈流血，他矢言，即使警方開真槍，自己都堅決不離開，「你屋企有事都不會隨便走」。

試圖撲熄催淚彈 保護他人

每當催淚彈墜落地面，眾人便慌張四散，80後的Andy卻選擇走近，多次試圖以濕毛巾撲熄煙霧，保護身邊一個個陌生人。「（催淚彈氣味）真的難受到想死」，但他說政府拒聽民意更令人難受，「是社會逼我們走出來」，因此已決定留守金鐘，抗議到底。

90後的劉先生昨日關閉經營的餐廳，走到金鐘街頭示威，更站在最前線與警員對峙。他說，即使百萬人上街反對修例，政府仍然視若無睹，令他對政府徹底失去希望。面對催淚彈與槍聲，有示威者更頭破血流，他自言心無懼怕，「如果不爭取，無人犧牲，怎會帶來改變？即使我不犧牲，都可能有其他人要犧牲，為何我不自己站出來？」

前線警殿後 「政府應受教訓」

警民再次釀成嚴重衝突，一名有參與行動的前線警員向本報說，自己昨日留在後排，未有走到前排「攻擊」示威者，他對昨日的衝突感到心痛，「你打我我打你，打你又不走」，認為修例是政府挾台灣殺人案強推，是施政問題，「呢個政府係應該受點教訓」。

（反修例風暴）