高峰4萬人 入夜數百人退守中環 警目標保立會 暫不清場

記者昨晚在金鐘觀察，在樂禮街，由下午5時40分至約7時警方發射了最少4枚催淚彈，並向示威者步步推進，將部分在夏慤道的人驅趕至金鐘道，並拆走鐵馬等障礙物。帶備胡椒噴劑、圓盾、長槍等的防暴警察守在港鐵金鐘站各個出入口位置。其後太古廣場外金鐘道的群眾一直留守與警對峙，警方最少3次舉起黑旗警告，警民防線有進有退。

晚上10時，灣仔軍器廠街警總附近仍聚集數百名市民，金鐘道數十名警察一度將防線移至警總；至約10時40分，「速龍」小隊由軍器廠街衝到金鐘道，向東行方向推進驅散示威者，其間揮動警棍，部分人向警方丟水樽，警方將他們驅散至軒尼詩道1號附近。速龍小隊最終由軍器廠街天橋離開。至晚上11時，另一批防暴警察重新在軍器廠街佈陣。

晚上亦有部分示威者退守至中環怡和大廈外，對出干諾道中東行線有數架私家車停在路中阻塞交通；干諾道中西行線亦因人群聚集而未能行車。有城巴於德輔道中與畢打街交界遭示威者截停。8時許，怡和外天橋上約有200至300人聚集。

警行動「如打乒乓波」

警察公共關係科高級警司江永祥下午稱，現時首要目標是確保立法會及政府總部正常運作，清場計劃言之尚早。而有別於2014年佔領行動，警方在昨早8時許示威者衝出馬路後，並無即時使用催淚彈，直至有示威者訴諸暴力，警方才使用武力。消息人士形容警方是次行動克制，現時像打乒乓波，「你猜板勁嘅，我先回敬一板重手」。

（反修例風暴）