反修例變佔鐘 警開槍射膠彈 林鄭月娥重申不撤回

72傷 民陣譴責警用致命武器

警形容「暴動」 盧偉聰：迫不得已

民陣強烈譴責警方以具殺傷力、會致命的武器攻擊示威者，導致多人受傷甚至昏迷，繼續要求政府撤回修例。

警察形容事件為「暴動」，警務處長盧偉聰下午4時見記者，批評示威者投擲尖物、鐵馬及磚頭「非常危險、可以殺人」，警方使用布袋彈、橡膠彈是因「防線受衝擊，迫不得已使用武器」。他呼籲市民不要進入金鐘一帶，並嚴厲譴責暴徒不負責任的行為，呼籲激進者停下來想一想，否則其最後得到的是終生後悔。被問及會否宣布緊急狀態、宵禁或向解放軍求助，盧偉聰說暫時不會，有信心警隊有能力控制情况。

立法會原定昨早11時召開《逃犯條例》修訂二讀辯論，早上已佔據夏慤道及龍和道的示威者一直留守，市民持續到場增援，現場人山人海。示威者與警方於政府總部西閘及立法會示威區兩條主要防線對峙。下午3時，示威者行動升級，龍和道及添美道的示威者衝擊立法會示威區防線，向警員投擲鐵馬及磚頭，警員以警棍及胡椒噴霧還擊，雙方均有人受傷或不適。

示威者擲鐵馬磚頭燃燒物

約3時45分，警方施放約6枚催淚彈，示威者後退，約60名警員乘勢以長盾及槍支向示威者進逼，有警員向示威者發射橡膠子彈、布袋彈，香港電台一名外判司機疑被流彈擊中，並吸入催淚煙，休克倒地，由救護車送院。

在政府總部西翼防線，夏慤道、龍和道兩邊示威者於下午3時夾擊警方。夏慤道示威者往警方鐵馬陣推進，並投擲頭盔、雨傘、水樽等雜物，有人被警棍擊中失去知覺被抬走，即有示威者前仆後繼上前增援；至3時25分有人向警方投擲燃燒物；在龍和道的示威者於3時45分衝破警方鐵馬，警方發放至少5枚催淚彈，示威者後退，警員亦撤回政總重整，示威者見狀馬上衝向無警員駐守的添華道，逼近政總西閘外。

眼中彈示威者指開槍前無警告

至4時15分，警方「速龍小隊」從龍和道方向奔向添華道，以警棍敲打盾牌嚇退示威者，有人嘗試用雨傘揮擋，被警員棍毆。同一時間，政總內的警員出動，再次施放催淚彈，把示威者由添華道壓回夏慤道。4時20分，警員進一步推進至美國銀行中心對開天橋，橋上有人向警員投擲物品，有人將警員施放的催淚彈擲向警方，其間持槍警員瞄準、選擇性地向示威者發射布袋彈、橡膠子彈及胡椒彈，有人中槍倒地。亦有聲稱右眼中彈、血流披面的示威者拍片上載至互聯網，表示無法恢復視力，估計被橡膠子彈擊中，「（子彈）不是完全入晒去（眼睛）」，又批評警方開槍前沒有示警。

立會昨不召開二讀會議

至下午5時，從添華道、添美道兩面推進至夏慤道的警員，向示威者夾擊，不斷施放催淚彈，收復夏慤道。至傍晚6時，立法會宣布昨日不召開二讀會議。示威者入夜後退守金鐘太古廣場及中環一帶，警方消息稱昨日最高峰時有4萬人參與示威。

林鄭譴責：有組織地發動暴動

特首林鄭月娥昨晨接受無綫電視新聞訪問，重申不撤修例；並於晚上8時向市民發表電視講話，強烈譴責威脅市民安危的行為，又稱昨日並非和平集會，而是「公然、有組織地發動」、「破壞社會安寧、罔顧法紀」的暴動。

明報記者

（反修例風暴）

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