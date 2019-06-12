社福界今「政治型罷工」 工會大狀：法例不保障

社總籲罷工者請假 免被視曠工

社會工作者總工會、社會福利機構員工會及逾50個社福及宗教團體昨宣布今日罷工，社總會長倫智偉稱這次是艱難決定，社總將在政總為參加者登記，建議同工向上司請假，否則或被視作曠工、扣薪等。社會福利機構員工會組織幹事曾紀南稱，估算約500人參與，期望約2000人參與，但相信不會影響院舍服務、緊急求助等。

社總昨傍晚發聲明，呼籲機構與公義同行，洽商罷工安排。社聯昨亦促請政府順應民意，撤回修訂草案。昨有WhatsApp群組傳出「東華三院致社服科同事內部通告」，稱參與罷工同事應先向主管請假，《僱傭條例》及《職工會條例》不保障因政治性罷工的後果，若同事沒通知主管及申請假期而缺席，將參照《僱傭條例》及東華《人事管理規例》處理。東華三院昨回覆記者查詢，稱為確保服務及運作不受影響，已啟動應變機制。社會福利署發言人昨呼籲社福界表達意見的同時，應繼續發揮專業精神，任何行動以不影響服務及市民利益為依歸。

大狀：法例只保障僱傭問題

同時，昨網上有聯署報稱逾4000名國泰及國泰港龍員工，要求工會考慮罷工，向政府施壓要求撤回修例。職工盟主席吳敏兒稱未收到有會員向工會要求開會員大會啟動罷工程序。她說職工盟屬下有3個航空業工會，每個會法定開會人數由50至100人不等，開會時獲足夠贊成票才可啟動罷工。

大律師劉日成稱，《職工會條例》保障僱員罷工免受民事索償，這罷工指促使僱主接受某些僱傭條件，但今次罷工不涉僱傭條款，故未能受保障，惟相信難以評估今次罷工影響，亦難民事索償。吳敏兒稱《僱傭條例》只保障涉員工福利等經濟型罷工，未能保障今次的「政治型罷工」，她多次強調今次只能稱作停工。

醫生籲醫局暫停不必要工作

另外，醫護行者主席范寧昨發罷工聲明，要求撤回《逃犯條例》修訂草案，醫護行者的葵青健康中心「葵家社康匯」除已預約服務，其他恆常服務會暫停。他創立的另一間慈善殮葬商「毋忘愛」只接聽緊急求助電話，其他生命教育和喪禮服務均暫停。身兼公立醫院外科醫生的范寧呼籲醫管局暫停不必要會議和工作。

香港中律協則嚴厲譴責暴力衝擊立法會，支持修例，並代表一名律師會員捐30萬元給警察福利基金。

（修例風波）