文藝學術界接力絕食 社運素人參與 絕食大學生：不怕捱不住 只怕遭驅趕

教育大學社會科學系講師黎明連同導演應亮、香港大學社會工作及社會行政學系教授何式凝、灣仔區議員楊雪盈等20名電影業者、文藝業者、作家及學者，今日凌晨起在中信大廈對出天橋以接力形式絕食，暫定第一輪20人絕食24小時或以上，直至政府撤銷修例。

在這群接力絕食者中，有兩名大學生。中大四年級生阿Pik是社運素人，過往從未參與任何社會運動，雨傘運動時也只是看新聞留意資訊，沒去過佔領區。升大學後，她從朋輩了解時事，也有選修黎明的課，認識中國社會，認為中國和香港歷史進程從來關係密切。「這次真的是最後一道防線，（修例）一旦通過了，我們不但會失去言論自由，更會開始習慣極權。」

家人憂做不到公僕 不撐搞社運

她認為自己起碼能絕食兩三天，不擔心身體承受不住，反而害怕被警察驅趕。家人不知她絕食，也不太支持她參與社會運動，「擔心我有案底去不到外國，也擔心我做不到公務員」。但她表示曾認真考慮後果，才決定站出來，「個個都想為何不是其他人走出來，但如果個個都這樣想，就不會有人出來了」。

將在港大文學院畢業的Felix，則做了公民記者兩年多，出席多個遊行做記錄者，也曾在雨傘運動拍紀錄片，經歷過9．28催淚彈一幕。他說，這次走出來絕食，不是想成為鎂光燈的焦點，而是在混亂局勢下，認為自己未必做到太多，絕食是其中一樣他可接受且可行的抗爭方法。

不怕老套 最重要引關注

有人覺得絕食是一種老套的抗爭手段，Pik和Felix都稱明白大家覺得絕食是「和理非」，但二人認為這次最大目的是要得到公眾關注，引發大家加入。

黎明：通過法例如同判了死刑

黎明表示，絕食終極目標是要感染更多人。「絕食是一種，對日常生活要做的其中一環中斷。這也是一個象徵，體現這個城市的生命也受威脅。通過法例對我們而言，如同判了死刑。」何式凝稱，「103萬人上街都無用，受到打擊，才想到要互相支持下去」，今次行動是希望放開一天日常生活，因為常理世界受打擊，將來不知會否再有安穩日子。

除了接力絕食，有市民提出另類活動，包括呼籲今日到立法會外的添馬公園一個人野餐、靜觀、觀鳥、寫生、一人電影院、一人執膠回收、捕捉精靈等，亦有人呼籲駕車者慢駛等。

明報記者

（修例風波）