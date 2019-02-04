240英華生聯署罷課 校長︰考試如期

發起人：爭取屬於自己的未來

英華書院的聯署由兩名中六生發起，聯署指政府漠視民意，冀罷課獲政府正視，該校重視薪火相傳，5年前的雨傘運動亦有師兄發起罷課，冀校方酌情延遲今日的考試，「長輩常說：『未來是屬於年輕人的』，而我們，決定爭取屬於自己的未來」。聯署至昨晚9時獲逾240名學生支持。

英華校長鄭鈞傑稱，已向家長發信息解釋，稱欣賞學生勇於發表意見，但經詳細討論後，決定各級考試如期舉行。他承認今次不容易處理，「但如有特別安排，反而令其他家長或同學覺得，為何這樣做呢？」他說一旦缺考會按公布的指引安排，若是罷課，一般不獲安排補考。

多校要求家長信 不設補考

嘉諾撒聖瑪利書院亦發通告，稱若學生缺考，須致電請假及交家長信解釋，不設補考，缺考卷別的分數按慣常方法計算。聖公會林護紀念中學通告則稱，學校有責任維持正常學與教，考試會如期舉行，不設補考，校方尊重學生遊行集會的權利，但學生須獲家長同意，並將家長信於試前半小時交到校務處，缺考科目以「缺席」顯示。

至昨午近6時，有230人聯署響應「612罷工：教育工作者集體行動」，到立法會外集會。聯絡人陳上城稱，聯署者是以個人名義，已提醒他們或要背負學校和家長壓力。本身在演藝學院及兆基創意書院兼職任教的他稱，已有二三十名兆基的教師決定今日罷工。

（修例風波）