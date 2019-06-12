留守被記名 「沒辦法才賭前途」

Sammi曾參與雨傘運動，但並非每次都走上最前線，傘運後社會充斥無力感，她亦不例外，甚至認為「和理非」的遊行沒作用。港府提出修訂《逃犯條例》引起爭議，再令Sammi感到要站出來，甚至留守立法會，「我覺得沒有其他辦法，就算100萬人上街都沒用」。

當晚接近12時，Sammi與其他同行友人幾乎全部離場，只餘她與男友站在添馬公園旁的天橋，掙扎是否留守，「當時是最後機會，我們可以轉身就走，但最後選擇回到立法會示威區」。她沒怪責離場的同行友人，「的確有一刻，我在想自己沒有這麼偉大，但為什麽我們會搞到這樣……」

「沒有人想搞事」 警察「想打死人」

她說當晚示威者群龍無首、相當「驚青」，「警察前進一步，示威者急退五步」，她形容警察「想打死人」，當示威者正在後退，仍有持警棍的警察衝向人群，「其實每個出去的人都很害怕，沒有人想搞事，如果可以坐下，沒有人會站起來，如果可以只是站起來，沒有人會擲東西」。

Sammi最後與其他示威者被驅趕至舊灣仔警署外，受警員包圍，至清晨被「抄牌（記錄身分）」才可離開。她說當晚被困的不少是年輕人，身旁甚至是「薯仔樣」的「00後」男生，「為什麼其他人可以離開，要這班（年輕人）留下」。經歷過「和理非」，亦試過衝擊，她開始感受到過去本土派、勇武派被「冷嘲熱諷」的無奈。

或會被捕有顧忌 未言全退

港府昨宣布下周四就修例表決，她對港府漠視民意感失望，但礙於已被警察記錄身分，有可能被拘捕，她決定不出席昨晚的集會，但如果運動能夠持續，會考慮繼續參與反修例行動。

明報記者 許芳文

（修例風波）