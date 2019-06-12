教協周六集思會 商全港教師罷課 7大專學生會籲「三罷」 蔡若蓮：發動者不負責任

教協暫未倡罷課 只籲今集會

校長會、教育團體、辦學團體、家長團體等昨紛紛就罷課表態（見表）。教協昨宣布周六舉行集思會，籌備全港教師罷課行動，並呼籲教師積極響應民陣今日集會，若有教師希望日間出席，冀校方彈性處理。教協會長馮偉華稱收到不少教師非常強烈的意見，要求撤回修例。立法會教育界議員葉建源稱，全港教師罷課是學校、老師和家長的總體民意表達，故確實開始日期有待集思會商討再下決定。

多個教育團體反對 中學校長會盼暫緩修例

教聯會、教育評議會、教育工作人員總工會和香港中學校長會均反對罷課，當中中學校長會表明極度關注修例而出現的社會爭拗，盼政府暫緩修例。辦學團體方面，有18所中學的東華三院不支持學生罷課；有16間中學的保良局則未有明確取態，只稱鼓勵學生多方面思考，尊重校本管理。

大專學界稱「隨時準備升級」

大專方面，中文大學、浸會大學、理工大學、科技大學、教育大學、城市大學、演藝學院共7家院校學生會昨呼籲各界今日罷課、罷工及罷市，到立法會外集會。中大學生會會長蘇浚鋒稱，若議會違反程序公義、形勢對反修例陣營不利，而「外面同學又有所準備」，會按現場情况「隨時準備升級行動」。

本報向8間資助大學查詢對罷課的看法，理大表明不支持罷課，冀學生時刻保持冷靜克制；城大表示政治中立，密切留意事態；中大稱罷課對教學活動影響不大，冀學生和平理性表達意見；嶺大稱尊重言論自由，冀學生和平、理性及守法地表達意見。港大、科大、教大和浸大至截稿前未回覆。

教育局副局長蔡若蓮昨午與校長會及辦學團體等會面後稱，有人發動罷課是極不負責任，局方反對罷課，呼籲以學生安全為最優先考慮，「要表達立場，都不應影響學校正常運作」。

演藝學院學生會外務副主席梁煜星昨稱，周日遊行後有警察衝入校內驅散示威者，要求警方交代。警方表示若收到報案或有需要時，會適當執法，確保公眾安全。

明報記者

（修例風波）