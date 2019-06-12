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球迷持「反送中」標語噓國歌

【明報專訊】香港足球隊昨晚於旺角大球場友賽中華台北隊，有球迷在賽前播放國歌期間發出噓聲，同時舉起「反送中、抗惡法」的標語（圖），表示對政府修訂《逃犯條例》的不滿。

（修例風波）

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