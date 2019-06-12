湯家驊：紐國案例可見法庭有力把關 大狀：新西蘭是國家法庭 可獨立判案

湯家驊表示，此案例非常有用，新西蘭與中國沒長期引渡協議，此案例亦是以個案形式申請移交疑犯，與香港現時的修例相似。湯續說，此案證明就算中國法律欠完善，也可建立移交制度；案例顯示法庭有能力把關，聽取專家意見，待舉證後才決定會否批准移交，法庭有權拒絕，市民亦可就政府決定申請司法覆核等。他又認為，香港有一國兩制，法庭裁決不會受其他人影響，包括中央。至於此案否決移交，會否令港人市民再增不滿，湯希望市民不是只看結果，留意案例背後的移交疑犯制度，法庭有能力把關。

大律師黃宇逸指出，新西蘭移交框架與香港修例框架相似，亦是實行普通法的先進國家少有的中國申請移交案例；而撰寫判辭的法官，今年接任了新西蘭首席法官，故具非常高的參考價值；香港終院在人權議題亦多參考外國案例。

至於此案例會否影響香港修例，黃宇逸表示修例是立法會決定，屬政治問題，判辭處理法律問題，難以評論。惟他認為，此判辭會令香港大眾更擔心修例後，法庭會否受政治壓力。黃宇逸說，新西蘭上訴庭是國家法庭，可獨立判案，但香港是中國特別行政區，若內地向香港申請移交疑犯，「會將香港法庭擺喺艱難處境」，香港法庭難以評論整個內地的人權狀况，雖相信香港法官有能力作正確移交決定，但對單靠法庭把關的做法存疑。

戴啓思：證明內地人權未能令人放心

大律師公會主席戴啟思出席昨日港大修例論壇時則表示，新西蘭上訴庭推翻引渡一名男子到內地的決定，證明內地的人權情况未能令人放心。戴啟思又說，不可單靠內地承諾保障人權，有關承諾未必有效，建議政府暫緩修例。

港大法律學院首席講師張達明亦認為，由中央角度來說，香港法院只是地區法院，中央可用其他方法推翻香港法院對內地人權的說法，又或以人大釋法限制香港審視內地人權的權力。他認為政府應擱置修例。

（修例風波）