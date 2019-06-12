質疑內地司法制度 新西蘭拒引渡涉謀殺犯

判辭由3名新西蘭上訴法院法官撰寫，案件於去年7月審理，其中一名上訴法院法官Helen Winkelmann於同年12月獲委任為新西蘭首席法官。

中紐無引渡協議 內地提「單一個案」申請

判辭指出，現年約44歲的金京燁（Kyung Yup Kim），14歲時（即1989年）與家人移居新西蘭，現育有兩名孩子。他與母親現為新西蘭永久居民，父親及胞弟則是新西蘭居民。據新西蘭傳媒報道，2009年金於上海旅行時，被指殺害一名20歲的內地性工作者。

判辭續說，內地當局指稱有環境及法醫證據指證金京燁與涉嫌謀殺案有關，2011年5月25日，新西蘭接獲內地要求，向新西蘭申請移交金往內地受審，並保證假如金被裁定罪名成立，內地法院不會判處死刑。新西蘭與內地並無簽訂引渡協議，但可根據新西蘭《引渡法》以「單一個案（ad hoc basis）移交」形式安排，並由新西蘭司法部長決定是否批出移交申請。

新西蘭當局為此拘捕金並將他收押，2015年司法部批准移交申請，新西蘭司法部及內地當局在傅華伶教授協助下，草擬一系列的保證（assurance），包括會遵守《聯合國禁止酷刑公約》、金接受查問時不會被監控及獲得所有相關不經剪接的錄影、在內地收押期間金可接觸新西蘭外交人員、金可自由選擇律師代表等。

2015年曾准移交 疑犯三度上訴終得直

但金不服司法部長決定，提出第一次司法覆核，獲判勝訴，新西蘭法院下令當局重新考慮決定。惟當局考慮後維持移交內地的決定，金再提司法覆核，但法院判金敗訴；去年7月金提出上訴，昨獲上訴法院判得直。

新西蘭司法部昨回覆本報記者查詢時表示，當局仍在考慮下一步行動，現階段不便評論。

（修例風波）