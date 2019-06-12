教區籲勿倉卒修例 官民克制

天主教香港教區透過《公教報》發聲明表示，香港社會目前因修例而引致極度動盪不安局面，懇請特區政府及市民保持克制，循和平途徑謀求合乎公義和法理原則的解決方案。

教區又懇請政府，在未充分回應法律界和市民對《逃犯條例》草案的疑慮前，不要倉卒修例，又希望全體基督信徒繼續為社會祈禱。

聖公會盼各界合法方式表達訴求

香港聖公會大主教鄺保羅發表牧函表示，理解政府修例原意，但事件觸發各方深度不安及不理性暴力衝突，呼籲各界無論反對或贊成修例都應平心靜氣、放緩步伐、理性思考，討論解決爭議，避免社會陷入混亂。他又希望各界以合法方式表達訴求，尤其是青年人，更不應以身試法以違法手段表達立場，呼籲所有基督徒為香港社會的安定與福祉懇切禱告，祈求爭議圓滿解決。

至於今早舉行祈禱會的聖母聖衣堂，有職員表示難以預料今日參加祈禱會人數，又稱禮堂可容納約400人，若人數太多可開放禮堂外大堂，可額外容納100至200人，相信可應付需求。

（修例風波）