指「社會矛盾」 高銀撻訂百億啟德地 獨立董事石禮謙提出 主席反對無阻通過

高銀昨日收報2.31元，無升跌。公司公告指出，召開緊急董事會的石禮謙及另外兩名獨董鄧耀榮和黃偉樑，以及周曉軍、黃睿、許惠敏3名執董均認為，近期發生的社會矛盾和經濟不穩定將對香港商業地產市場的增長產生負面影響，贊成暫停向駿騰投資提供財務資助以支付啟德地皮地價，董事會主席潘蘇通則認為不會有影響，與另一獨董高敏投反對票，但因贊成票佔大多數而通過提議。通告亦特別指出，前日會議於獨立核數師在場下，管理層向董事會證明公司有充足可動用資金支付地價餘款。

值得注意的是今年1月，同樣位於啟德跑道區的4C區5號商業地皮，雖然收到9份標書，但因未到政府底價而流標。即至今啟德跑道區未有商業地皮完成交易。

據年報資料，除了黃睿及黃偉樑是今年5月才進入董事會，2017年獲委任的石禮謙在其他董事中年資最輕，許惠敏與鄧耀榮更是2006年起便是董事，另一董事周曉軍也是2016年獲委任。至於與潘蘇通一起反對「撻訂」的高敏則於2012年加入公司。

石：中美關係變 社會經濟不明朗

高銀昨天傍晚舉行電話會議，石禮謙於會議指出，由5月投得地皮至今，經濟環境已急速改變，故有需要討論應否再投資180億元發展該地皮。不過，石禮謙沒有正面回應通告所指的「社會矛盾和經濟不穩定」是否與修訂《逃犯條例》爭議有關，他只表示對條例持正面看法，但社會及經濟不明朗，加上國際及中美關係急速變化，董事考慮到相關風險而決定「撻訂」。他又強調，今次決定是「與時並進」，董事傾向保守及審慎，入標不是倉卒決定，今次的決定是看淡中短期啟德商廈及酒店市場，並非看淡整體市場。

主席：再招標 個人名義投

反對「撻訂」的潘蘇通則說對決定感到「茫然及無奈」，認為長遠而言樓市不會受到衝擊。他又稱當地皮重新招標時，一定會以個人名義入標，因自己對該地皮「情有獨鍾」。

發展局：個別事件 不評論

發展局及地政總署回應稱，今次屬個別事件，由投標者或其母公司決定，有自身的商業考慮。根據條例，駿騰投資在昨天限期前未繳付餘額，政府可撤銷此次賣地，再另行出售，並保留就違約情况按照賣地條件向買方索償的權利。據高通公告，「撻訂」除令2500萬元按金被沒收，政府還可將轉售地皮的損失和費用，以違約賠償金名義要求駿騰投資支付。不過通告也指出，駿騰投資是有限責任特殊目的實體，高銀無作擔保。

分析料修例非主因 息口高融資難

資深地產分析員林一鳴認為，事件主因並非《逃犯條例》修訂，中美貿易摩擦下，經濟前景不明朗，融資困難相信為「撻訂」主因，因現時息口高企，借貸難度提高，令企業利息成本上升。這幅商業地上月10日截標，而美國總統是在上月6日凌晨在Twitter發文，預告會將2000億美元中國商品關稅提高至25%。

明報記者

（修例風波）