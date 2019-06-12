鍾國斌倡修例後暫緩執行

另外，自由黨黨魁鍾國斌昨在港台節目被問到如何緩解如今緊張局勢，他建議通過修例後暫緩執行，及後隨即與內地、澳門及台灣磋商長期移交協議，要現屆特首任期內完成商討。

港區人大代表、實政圓桌田北辰稱，周日晚曾向「北京中間人」反映特區政府應大幅修訂草案，將條例中的地理限制剔除，先處理「台灣殺人案」。他不明言投票時會否不支持，但說對數十萬人周日上街感壓迫，認為政府對修例解說不足，又要倉卒通過，形容「（《基本法》）23條立法我心理準備了20年，但『呢單嘢』（《逃犯條例》修例）至今年2月都未聽過，這是最荒謬的地方」，但他亦不贊成政府撤回草案，否則影響國家管治威信。

稱難保沒騷亂 撐修例聯盟不遊行

保公義撐修例大聯盟昨與傳媒茶敘，被問到以目前情况，政府今日恢復二讀是否適當，黃英豪說支持盡快通過修例，反問「是否人出得多、聲大啲，政府就要聽晒你話？」他認為應透過立法會內的民意代表審議草案，街頭政治表達是不恰當。他又說，周日遊行人數沒超過大聯盟預期，認為有二三十萬人，又指外國駐港機構都有動員。他說大聯盟不會發起遊行，強調並非示弱或沒能力，而是難保不會出現騷亂。他強烈譴責周日遊行後的衝突，稱警方十分克制，「（在外國）話唔定會開槍」。大聯盟稱，支持修例的網上聯署至昨日收到逾85萬個，又說網站受到大流量黑客攻擊。

（修例風波）