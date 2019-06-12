范徐：61小時不算快 劉健儀：不能與一地兩檢相比

劉：不是條文長短問題

范太說，主席的責任是令會議暢順，梁君彥曾諮詢議員，民主派杯葛會面是自棄權力。她認為用61小時、分兩個會議審議，若沒有人拉布的話，足夠討論條例。她說議程安排不僅看一個法案，亦要視乎有否其他法案需處理。另一立法會前主席曾鈺成稱不會評論梁君彥的決定，相信立法會秘書處和法律顧問有提供合適意見。他又說，作出決定時不單看條例草案是否有爭議和複雜，亦要看議會整體工作，例如有多少政府法案需在今個立法年度完成。

劉健儀稱，議員就修例有很多問題需政府回應，政府應藉此向市民解說，令市民對修例更有信心，減少擔憂。她說梁君彥曾稱會盡量寬鬆，而主席有權劃線，但通常是已辯論一段時間、議員開始重複提問才劃，形容「咁早劃線有壓迫感」，又質疑61小時是如何計算出來。

（修例風波）