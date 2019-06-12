梁君彥定61小時審修例 下周四表決 稱參照一地兩檢「安排寬鬆」 民陣籲下周「三罷」

稱草案僅10條文 一地兩檢13

梁君彥昨早與建制派議員會面諮詢審議安排，民主派則杯葛，梁下午見記者交代決定。他說，保安局表明要盡快處理修例，他要平衡議員有足夠時間辯論，履行憲制責任，考慮到草案無經法案委員會是前所未有，在保安事務委員會則討論了20小時，決定預留兩次共66小時會議處理，扣除5小時質詢時間（每次立法會會議會先有6條議員口頭質詢，共約2.5小時），預留約61小時審議今次修例。他說，去年一地兩檢草案有13條條文，原預留36小時審議，實際上用了38小時，扣除規程問題則用了26小時辯論，故認為參照此做法是十分寬鬆和合適，若議員能好好運用時間，他會有彈性安排，但若議員用規程問題拖延或秩序混亂，會因應減少時間。

「保安威脅嚴峻」 特首質詢改期

另外，梁君彥稱由於立法會保安威脅嚴峻，有議員反映憂慮，考慮立法會或會受衝擊，決定將今日的特首質詢環節改期。有民主派議員昨傍晚到禮賓府要求與特首林鄭月娥對話。

周五至二加會3日 泛民斥濫權

梁君彥昨見記者時，遭議會陣線區諾軒、朱凱廸、范國威等泛民議員抗議打斷。

民主派會議召集人毛孟靜代表泛民強烈譴責梁君彥，斥他濫權加開會議，意圖在下周四將「爭議鋪天蓋地的草案」通過，呼籲市民今起包圍立法會至下周四。

議員若被逐 下周三才可返回

人民力量陳志全稱，按常理今日內不能三讀通過草案，但若因民主派在議會抗爭而被逐出會議廳，要在下周三第二次會議才能返回，若因此無人在會內發言，建制派議員可立即表決。他說市民過去都是在表決當天才聚集，但希望今次市民不要在下周四才「出來」，「唔係睇住香港點死，而是出來力抗惡法，不讓它通過」。

民陣召集人岑子杰昨稱，周日有103萬人上街反對修例，但民意先後被林鄭月娥和梁君彥踐踏。他呼籲周日上街的市民帶更多人出來表達意見，「只要議會內有會議，民間就會有行動，民陣會堅持且會繼續，不單在開會時有集會，就算會議完了亦會留守」。他強調民陣會堅持安排和平、理性、合法、安全的集會讓市民參加，集會已通知警方，警告警方不要打壓港人表達意見的權利。

田北辰：「限時限候」配合政府？

身兼港區全國人大代表的實政圓桌田北辰稱，他早前在保安事務委員會提到本月27日表決已惹來嘩然，如今「竟然」是更早表決。他稱立法會要監察政府，若「樣樣都限時限候」，予社會觀感非常差，反問「立法會是監察政府定配合政府？」他說民情由關注修例內容，已變為關注處理手法，作為建制派的他亦感非常不舒服。

明報記者

（修例風波）