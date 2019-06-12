特首辦接恐嚇電話：不撤修例燒林鄭全家

行政長官辦公室和律政司職員昨均收到恐嚇電話，並已報警。據了解，9名特首辦職員收到恐嚇電話，要求林鄭月娥24小時內撤回修訂逃犯條例並下台，否則會殺死其丈夫林兆波及燒死其全部家人。特首辦職員電話是網頁公開資料，過去偶有收到滋擾電話，但同時多人收到同一內容恐嚇來電屬首次。警方表示昨日接獲一名政府職員報案，稱其工作的部門及另一部門，均接獲有恐嚇成分來電。警方列刑事恐嚇處理，由中區警區重案組跟進，暫無人被捕。據悉，警方昨派員向特首辦職員錄取口供。

網上討論搶槍堵路

警：或干犯煽動公眾妨擾 積極蒐證

立法會議員葛珮帆嚴厲譴責事件，稱行為是對香港治安的直接挑釁，「無法無天」，認為香港是法治社會，絕不能接受恐嚇公職人員的行為，政見不同亦應以和平理性方式表達。她又稱，昨日網上亦有人公開了大部分建制派議員家居地址資料，令她感到自身及家人安全受威脅，已通報警方。

網上出現大量有關昨日及今日抗爭行動的討論，警察公共關係科高級警司江永祥稱，在社交媒體和網上討論區找到大量信息呼籲市民訴諸暴力，當中有人稱要搶警槍、教製汽油彈等武器、堵塞主要幹道等，亦有人呼籲網民帶同乾冰、石膏粉等煙霧品前往集會，意圖誣衊警方施放催淚煙。他強調，市民在網上呼籲暴力及破壞公眾安全的行為，有可能干犯煽動公眾妨擾罪，警方會積極取證，並嚴肅跟進，必要時會拘捕和檢控有關人等。

男子周一被捕 警檢刀盾

江永祥又稱，警方前日於西九龍拘捕一名男子，涉藏有攻擊性武器和藏有工具可作非法行為，搜獲自製防暴盾牌和摺刀，案件仍在調查中。警方昨晚出稿，稱周一晚於港鐵深水埗站發現一名23歲男子形迹可疑，身旁擺放盾牌、一卷膠墊及一罐強力膠水。警員上前截查，於其背包檢獲一把9厘米長伸縮刀，因涉嫌藏有攻擊性武器被捕，正被扣查。

（修例風波）