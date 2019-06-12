金鐘站大截查 針對戴口罩青年

警指網上有人呼籲帶危險品

警方消息稱，嚴加搜查是因應網上有人呼籲攜帶危險工具到示威區，警方須作相應保安措施。

昨晚金鐘海富中心港鐵站出口一帶有逾30警員駐守，至7時多，數十名軍裝警員步入金鐘港鐵站大堂四周截查乘客，一度有約20名青年一字排開等候被盤問，有年長市民投訴警方行為，被警方盤問及搜身。

青年被一字排開等候搜查

圍觀市民不滿

於海富中心被截查的鄭先生說，警員先問他是否學生，又稱警員搜查他的背囊及褲袋，沒交代理由，其間有警員拍攝，為時約3分鐘。剛中學畢業、身穿黑色T恤及攜帶索帶背囊的盧先生，聲稱本由金鐘站往海旁跑步，先後遭到警方兩次截查︰第一次在政府總部西翼，第二次則在中環遮打花園附近，前後相距不到半小時。他稱有警員以粗言辱罵，並問他為何在背囊放3樽水，他引述警員稱他或觸犯「遊蕩罪」。他批評警方濫權截查，猶如恐嚇，「剝奪市民夜晚出街的權利」。

多名民主派議員包括林卓廷、鄺俊宇、楊岳橋等得悉情况後趕到金鐘站內與警方理論。其間有逾200人圍觀，有人批評警方「製造白色恐怖」。至9時15分，警員離開港鐵站，站內市民喝倒彩。

有線新聞部高級副總裁黃餘發向本報記者證實，有採訪車昨晚駛經添美道警方路障時遭截查。他引述現場有線新聞人員表示，所有經過路障的車都會被截查，當中包括有線採訪車，暫未知詳細情况。

另外，警方昨晚在上環信德中心地下近港澳碼頭截查多名青年，搜獲頭盔、手套、噴漆、殺蟲水、壓縮氣體、打火機等，各人被黑布蒙頭帶署調查。

考慮到金鐘一帶情况，匯豐銀行、渣打銀行、恒生銀行、德勤會計師行、安永會計師行昨發內部指引，讓員工彈性上班或家中工作。

（修例風波）