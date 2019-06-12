民陣籲圍立會 5000警佈防 警內部評估衝突可「近乎旺暴」

民陣昨於立法會主席梁君彥宣布下周四表決議案後會見傳媒。民陣召集人岑子杰認為，出席星期日遊行的市民會再次到來，相信亦會有更多沒有出席遊行的市民現身，一起包圍立法會，迫使政府撤回修例。他又表示，今日已有市民自發罷工、罷課，期望醞釀至下周一，再發動總罷工、罷課、罷市，動員全港市民繼續包圍立法會，直至周四表決。他表示集會以和平、理性為原則，並會通知警方及申請不反對通知書，「若然警方不批出，相信市民會用行動回應」。

立會示威區封閉 警進駐大樓

添馬公園草地拉帶「保養」

立法會一帶昨早開始佈防，添馬公園草地昨早以保養為由被膠帶圍封。至中午，立法會秘書處宣布封閉示威區，要求警方候命及巡邏。立法會保安員全日圍繞立法會架起鐵馬。秘書處今日凌晨發出黃色警示，警員進駐大樓，議員職員的通行證亦失效，每名議員只能登記5名助理進出。行政署傍晚亦宣布，政府總部東翼前地因應保安評估暫時關閉。金鐘各處全日均有警員駐守及截查行人，至晚上更於站內截查多名年輕人（見另稿）。

港島總區高級警司吳樂俊昨午在記者會上表示，截至昨午3時，共5個團體向警方申請集會「不反對通知書」。截至晚上8時，只有香港基督徒社關團契獲批。警察公共關係科高級警司江永祥表示，警方不容忍破壞社會安寧或違法行為，強調會果斷執法，如參與者使用武器，警方亦使用相應武力。

警方消息人士表示，警方參考了周一凌晨導致8警員受傷、檢獲武器的警民衝突，將今次修例爭議可能引發的衝突定位「近乎旺暴」，內部評估暴力程度較「佔中」嚴重，加上事件仍持續發酵，可能長達數星期，警方會嚴陣以待。

據了解，警方昨晚8時起啟動代號「Tiderider」的行動，警力由2000提升至5000於港島各處佈防，直至法案通過。候命的包括各總區應變大隊、機動部隊及俗稱「速龍小隊」的特別戰術小隊，主力保護立法會和政府總部，並防備有人佔路；刑事情報科負責監察及跟蹤「重點人等」，衝鋒隊會屯駐警察總部候命。部分參與行動警員由8小時一更延至12小時。行動由警務處副處長（行動）鄧炳強和行動處長蕭澤頤指揮。

警員將佩槍 策略參考周一晚

拘捕重點人等 其餘示威者摘名

另消息人士表示，因應近日風險評估，參與行動的警員均會佩槍。考慮到以往曾有人被拘捕後，律政司不予檢控，警方改變策略，以周一凌晨處理舊灣仔警署示威者的方式︰先記錄示威者身分，再翻查其在衝突中的角色，以「衡工量值」方式拘捕部分重點人等，而記錄示威者的身分亦能嚇止他們再參與示威行動。

（修例風波）

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