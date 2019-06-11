留守者：黑衣人突湧現 稱「下班趕來找女友」

稱政府聲明如期二讀激化情緒

過往經常參與遊行集會的「安奇」（化名）向本報稱，前晚10時許才和友人到達政府總部，其後與在場眾人留守。他留意到留守者當中不少是穿白衣的年輕人，樣貌稚嫩，似在學或剛投入社會，「都穿白衣，很多人沒戴口罩」，及至晚上11時，突然有一批穿黑衣或雜色衣服的年輕人加入，「他們都說是剛下班趕過來，來找女朋友」。

直至11時半，安奇等在網上發現政府公布周三如期二讀辯論修例的消息，留守者開始鼓譟，至近午夜，多人衝向立法會停車場，「有戴特殊口罩黑衣人四處呼喊示威者，但很快被警方截停查問」。後來現場開始激烈衝突，安奇退往龍和道，於警方指揮站聽見有高級警官大聲訓斥警員：「罵他們是垃圾，問他們知不知道自己在做什麼？」警員於是拿起裝備及盾牌到立法會增援。

義務協助被捕者的律師伍展邦稱，有數名被捕者向律師團隊求助，各人有可能被控非法集結、襲警、阻差辦公等；而被包圍於舊灣仔警署的示威者中，亦有六七十人向律師團求助，全皆被警方登記身分證，「較多是學生、自由職業者」。

中大學生會：至少9同學被捕

截至昨午6時，中大學生會稱至少9名同學被捕，中大校方證實有學生被捕，對事件表示關注，會按需要提供可行協助；浸大學生會了解到至少1名同學被捕，已獲釋，並指約6名同學曾被搜身；浸大校方稱沒收到學生求助。理大、城大學生會回覆指有同學被搜身，沒被即時拘捕。