消息：警早料留守 沒料爆衝突

布袋彈橡膠彈槍 有配備沒發射

據悉，警隊高層昨開會商討周三立法會恢復二讀修例草案的部署。警方因應昨凌晨的衝突，周三將會加強部署，負責處理公眾集會的港島總區應變部隊等將取消休假。

本報記者所見，昨凌晨警員身上最少出現過兩款長槍，包括有警員手持橙黑色槍柄的雷明登霰彈槍，用以發射布袋彈；另至少一名警員腰間掛着一柄木柄的法德魯吋半口徑防暴槍，俗稱「大口槍」，用以發射橡膠彈。有前線警員稱，兩款槍均為衝鋒隊恆常裝備，平日放在警車上，而機動部隊則會在預先部署好的行動時帶備，而布袋彈及橡膠彈均為非致命（non-lethal）武力，會對人造成痛楚，但不會造成很大傷害。另外，警方昨亦動用配備大型噴槍的催淚水劑。

被盯緊風險人物 衝突前已離場

對於昨凌晨爆發衝突，警方消息人士形容有點「始料不及」，因警方原盯緊目標風險人物於衝突發生前已離場；但因早有人手預備，發生激烈衝突時已即時調動應對，最後用3小時便清場，將示威者趕離馬路，較2016年旺角大衝突時有效率。翻查資料，旺角大衝突當日凌晨起發生警民衝突，警方至早上9時許才大致完成清場。

據了解，警方部署時，早預料民陣遊行後晚上會有人通宵留守立法會，但除非立法會要求警方介入，否則不會主動清場。警方亦預備了一旦出現大型拘捕行動，東九龍部分警署會用作羈留示威者，避免在港島警署羈留他們，大批示威者會包圍警署聲援。