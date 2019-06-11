連發20帖 七見傳媒 警即時回應遊行闢謠

前日遊行開始後不久，江永祥在下午3時會見傳媒，譴責網上一些呼籲佔領馬路的聲音，一天內共6次會見傳媒。遊行期間，警方專頁發布有人試圖襲擊團體街站、有人涉嫌襲警被捕的消息。另遊行期間，民陣曾宣布警方評估遊行人數為30萬，警方專頁馬上澄清此乃傳言。至晚上曾有示威者在夏愨道刻意放慢腳步造成「塞人」，警方亦在網上譴責，讓市民知道「塞人」原因。

警方消息人士說，警方過往通常在遊行結束時才向傳媒作總結，但前日則採及時發布消息的做法，讓市民盡快知道遊行情况，又能闢謠，效果不俗，料日後也會參考。

攝記協會批警推撞記者電筒擾拍攝

警方昨凌晨驅散示威者時，有警員揮舞警棍並推撞記者後退，亦有警員刻意以電筒照向記者鏡頭。香港攝影記者協會發表聲明表示遺憾，批評警方做法嚴重妨礙正常採訪及新聞自由，要求警方檢討。江永祥昨在記者會上指出，遊行時共有40名傳媒聯絡隊員協助記者採訪，重申尊重新聞自由，並會加強與傳媒合作。

明報記者