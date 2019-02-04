留守衝突 19示威者被捕358摘名 八成被記身分者16至25歲 警：日後或檢控

民陣：年輕人對政府無力感很大

民陣遊行前晚約10時結束，之後不少人留守立法會，至午夜大批示威者在立法會示威區推倒鐵馬，其間有人向警員擲水樽或鐵支，警方舉紅旗及多次施放胡椒噴霧，手持盾牌和警棍的防暴警察及速龍小隊增援，朝東西兩方向驅散示威者。

部分人被驅趕下由龍和道走往灣仔方向，至昨凌晨約2時衝出告士打道東行線，搬垃圾桶及巴士站牌等作路障，告士打道東西行線一度封閉。示威者之後被驅趕至舊灣仔警署外，被警察重重包圍，警察命令他們蹲下並除口罩。告士打道於凌晨3時解封，警員凌晨約4時起記錄各人身分及搜身，如非被通緝及無違禁品便放行，約6時完成。另一批示威者被驅趕往中環方向，最終在IFC附近散去。

警檢刀片、火機、膠索帶 「有組織預謀」

警方在行動中拘捕17男2女，19至34歲，涉嫌非法集結及阻礙警務人員執行職務，12人已獲准保釋候查。警方有組織罪案及三合會調查科（O記）高級警司李桂華稱，警方檢獲眼罩、剪刀、𠝹刀、打火機及膠索帶等物品，其中剪刀、刀片及𠝹刀屬「攻擊性武器」，形容示威者「有組織與有預謀」。警方在舊灣仔警署外記錄265男93女的身分資料，16至25歲者佔81%，24人是18歲以下。他重申警方保留日後檢控權利。

8警傷 一哥嚴厲譴責暴力

警察公共關係科高級警司江永祥形容遊行大致和平，但完結後部分激進示威者留守並挑釁警方，有人企圖衝出馬路，有人在示威區以鐵馬及鐵支等襲擊警員，重申警方譴責暴力行為。

事件中8名警員受傷，6人已出院，傷勢最嚴重的男警被示威者踢倒，右眼角受傷，縫了15針。李桂華指所有警員是遭示威者踢傷及投擲硬物擊傷，否認被同僚誤傷。

警務處長盧偉聰昨凌晨到醫院探望受傷警員後亦嚴厲譴責暴力行為，批評小部分激進示威者破壞香港和平理性示威傳統，又指破壞立法會車閘等並非言論自由或表達意見的方式，「衝擊立法會根本沒意思，立法會又不是正在開會，裏面沒有人，為何要去破壞呢？」

明報記者