政總外禱告會 盼建制派「轉軚」

牧師聯絡港府 勸特首停修例

此外，基督教播道會恩福堂主任牧師蘇穎智發起為修例祈禱，蘇於2008年曾籲教友為當時參選立法會的梁美芬及陳茂波等代禱。蘇昨在恩福堂的facebook帖文表示，逃犯條例爭議嚴重影響整個香港社會，他已積極聯絡港府，勸喻特首「叫停」修例，另聯絡建制派議員，呼籲議員勿將焦點放在政見立場上，應關注社會和諧；又說若港府硬推，後果恐令香港社會「更難承受」。聖母聖衣堂亦由今日起，一連兩晚舉行祈禱會。

72小時祈禱行動由香港基督教教牧聯署籌委會、教牧關懷團及基督徒社關團契發起，籲教徒每小時按facebook所出禱文祈求，另昨起一連3晚在政總外舉行祈禱會，有份籌備的牧師表示昨晚約有400人參與。建道神學院助理教授陳韋安發言時表示，為前日有103萬人上街自豪，但當政府堅持修例時，又感無奈及悲傷，為香港作政治的禱告。他又說，前晚警民衝突是基於年輕人認定自己是香港兒女，在訴求不獲港府回應下不知所措，認為現時不應與抗爭的年輕人「割席」，要保護及支援被捕者。

一連3晚 昨400人參與

參與者最後一同禱告，期望可喚醒不關心政治、「自命中立」市民的良知；又希望喚醒官員及建制派議員的良心，盼他們「轉軚」反對修例，甚至就事件辭職。

中五的阮同學昨放學及補習後到場祈禱，他稱前日首次上街遊行，反對修例，對於各界發起罷工、罷市及罷課，他說中學正值考試時期，難以罷課，但如有集會，他會參與支援工作，例如協助急救或運送物資。