家長聯盟籲罷課 中學生發起添馬自修

英華生發起罷課 盼延遲考試

傳統名校英華書院有學生發起罷課，聲明稱，在2014年雨傘運動時，師兄曾發起罷課，他們盼將關心社會的精神傳承下去；又希望校方酌情將明日考試延遲。

「青年反修例關注組」和「中學生反修例關注組」呼籲中學生明天上學時間到添馬公園自修。他們稱，經歷雨傘運動後，對香港政權感絕望，認為政府漠視反修例民意，亦憂慮市民及旅客有可能被移交內地受審。「中學生反修例關注組」成員、中五生李冠賢稱，暫有20多名成員稱會出席，他明天考試後會到場，正邀請大專、中學教師、團體代表屆時在添馬公園講課。

理大學生會籲罷課罷實習

理大學生會外務秘書周美芝向本報記者表示，學校正值夏季學期（Summer semester），明天全校有40至50節本科生課堂，會呼籲同學罷課；亦發起罷實習，獲醫療及社會科學院會幹事會、應用社會科學系會響應。她稱會與校方協商，因學生缺席一天實習或已令實習時數不足。中大哲學系系會幹事會稱全體幹事明天罷課，又邀請同學參與；社工學聯亦呼籲罷課罷工。

本報記者向八大查詢，理大回覆稱學生以罷課表達意見是個人選擇，各院系處理學生缺課有其既定做法，學生應直接與學科教師商討。科大及嶺大稱學生已放暑假。

教局：發動罷課不負責任

教協稱，就罷課一事正考慮不同可能性，今日會公布下一步行動。教育局表示反對任何罷課主張，稱任何課堂時間，包括學期末考試或考試後學校安排的活動，都是學生寶貴的學習經歷，不應受干擾。