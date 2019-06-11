社工總會發動罷工 百小店罷市 學者憂政府視若無睹 市民更激進

明報記者

社總籲非緊急服務社工參與

香港社會工作者總工會、立法會議員邵家臻及張超雄立法會議員辦事處、社福同行等多個社福及宗教團體呼籲明日罷工，今日會就此開記者會。社工復興運動成員曾醒祥稱，政府對遊行的回應令行動要升級，「社福界帶頭罷工是應有之義」。他說今次與過往社福界罷工相若，主要呼籲非緊急服務的社工參與，院舍、送飯等需維持人手確保服務。

職工盟亦呼籲明日停工，冀更多僱主、企業老闆響應，總幹事蒙兆達建議打工仔「用自己方法」停工一天，如請假或調動休息日。他說政府冷漠回應，已激起民憤，不少機構自發罷市，職工盟都會停工一日。至於社福界發起罷工，蒙兆達表示業界呼籲從事非緊急服務的社工集體請假，相信不會違反專業守則。

稱政府無動於中 新巴工會籲「安全車速行駛」

藝術家工會及10個環保團體昨亦表明響應罷工、罷市。新世界第一巴士公司職工會則在facebook發帖，表示政府無動於中，堅持為修例護航，預計周三可能會有大批市民前往中區一帶，該會決定堅守崗位，但稱明日路面可能非常混亂，呼籲以「安全車速行駛」，建議時速20至25公里行車。帖文又稱，「如同事不適，請按程序於開工前1小時通知公司」，又不排除該會有進一步行動。

除了上述組織呼籲，昨有不少商戶在社交媒體宣布明日休業，有人籌組「12/6 罷工店舖一覽表」，羅列明日罷市商戶名單，至昨晚10時半，有177個商戶在該名單上表態罷市，包括餐飲、零售、中醫診所、時鐘酒店及成人用品店等，本報記者昨聯絡當中約10個商戶，6間不願接受訪問，解釋不是怕秋後算帳，「只是不想讓人覺得搞宣傳」；另有商店負責人憂家人擔心，婉拒訪問（見另稿）。此外，支援沙特姊妹、常代表性小眾入稟的韋智達律師行昨發聲明，支持員工「想憑良心行事」參與罷工。

蔡子強：不能太樂觀 成效言之尚早

中大政治與行政學系高級講師蔡子強形容，這次「人氣」比以往幾次社會運動更強，103萬人上街表示出強烈不滿，並盼行動升級。他說六四及雨傘運動時，香港曾出現罷工、罷市，但規模有限，且自回歸以來都未見過能持續一段長時間的罷工、罷市。對於這次行動，他分析「不能太樂觀」，現有行動是否有效言之尚早。

蔡擔心，若政府再對民意視若無睹，不正面回應，市民或感和平理性無用，得不到回應，而改用更激進的示威模式，支持和反對修例者將走向兩極。