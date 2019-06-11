被問會否兌諾下台 特首：繼續努力

稱修例非中央提出 無收指令

有記者問林鄭月娥會否兌現競選承諾，即當主流民意令她無法擔任特首工作時會辭職，她僅表示自己對於市民的承諾是建設香港成為一個有法治、享文明、和諧、包容的社會，「我會繼續盡我的努力，大家可以看到」。被問及是否代表沒有一個官員需要下台時，她說「你有關班子的問題，拉得遠了點」。

林太表示，修訂《逃犯條例》並非由中央政府提出（initiated）、並無收過任何來自中央的指令或要求去推動修例，修例也不只與內地有關。她說，明白港人對內地與香港不同的司法制度有憂慮，有直接與中央就修例溝通，有如實向中央反映港人對內地法制的憂慮（ I did reflect faithfully to the Central People's Government about these concerns and anxieties）；中央亦明白修例的難度和爭議，「中央政府支持、尊重香港，特別是我本人的意見」，所以中央同意所有相關補充措施，重申這些措施在未得中央同意下，她不能提出。

遊行當日 政府內部無緊急會議

前日遊行人數眾多，林太稱當日並無與中聯辦、政府內部及建制派召開緊急會議，相信中央機關毋須與她討論，亦可看到遊行情况。

林太見傳媒，不少外媒亦派員採訪。當她完成開場發言後，記者爭相大聲發問，面對大量問題，她深深吸了一口氣，並示意新聞官指示記者提問。23分鐘的問答環節她喝水7次，有時神色略為緊張。

明報記者