行會人大政協撐修例 唐英年：遊行港人好有良知

政策「不能什麼都砌到好靚 」

自由黨亦發稿支持修例；但該黨榮譽主席田北俊警告政府若不撤回，建制派於今年及明年區議會及立法會的選舉將面臨嚴峻選情。

譚耀宗及唐英年昨一同出席記者會，譚耀宗稱，周日遊行人數眾多，但「堅信」政府要如期恢復二讀辯論。他批評民陣將遊行人數「誇大5倍」，反映他們向市民闡釋對修法的憂慮「可以想像誇大幾多倍」。

唐英年稱不糾結於遊行人數，肯定遊行的香港人「好有良知」。他表示自己以往任職政府10年，深明政府推出的政策往往「不是好理想，不能什麼都『砌』到好靚」，但認為林鄭月娥提出不排除進一步修訂是聆聽民意的表現；又藉西班牙早前引渡70名電騙集團華人回中國的例子，指出各地政府均需完善引渡機制，香港若不修補漏洞，法治地位會被國際恥笑。

2003年強硬推銷「23條」失敗、之後下台的新民黨主席葉劉淑儀昨接受商台訪問時，認同遊行人數眾多，顯示本港有深層次民怨及不信任內地法制，但她認為遊行眾多口號均是「嚇人」，且市民關注點與事實不符，認為政府要多解釋。

獨立股評人David Webb昨向林太facebook專頁發公開信，指修訂《逃犯條例》惹廣泛反對，認為若強硬通過將嚴重損害香港國際聲譽。