梁君彥批准153修正案 泛民今杯葛會面

六成獲批 稱寬鬆處理

梁君彥公布，有153項修正案獲准提出，佔總數約六成，他說因考慮到逃犯條例審議情况前所未有，恢復二讀辯論前未經法案委員會，故雖然議員提出大量修正案，他都寬鬆處理。梁君彥在裁決中表示，日後如認為批准提出修正案或會不當地阻延立法程序，致使立法會不能妥為行使、履行《基本法》所訂的職權，他考慮所有相關因素後，或會根據《議事規則》行使選擇修正案的權力，確保立法會事務得以有序、有效及公平處理。

153項修正案包括6個類別：

． 72項關於啟動特別移交安排的程序及限制、條件、保障；

． 25項關於適用罪行、可判監門檻及罪行的追溯期；

． 19項關乎定義及適用範圍，即是否適用於港人，以及適用地域相關；

． 19項關乎相關法律協助安排的定義及適用範圍；

． 13項關乎交付拘押的法律程序及文件認證；

． 5項是有關條例生效及失效日期，即與「日落條款」及追溯力相關。

至於未獲准提出的105項，梁君彥說被拒原因包括中文與英文文本相互牴觸或意義差歧，包含錯誤詞句、令修正案條文變得不能理解或不合語法，內容重複，違反《議事規則》規定等。